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لبنان

الجيش يتسلم كافة النقاط العسكرية عند مداخل مخيم البداوي من الفصائل الفلسطينية

Lebanon 24
25-01-2025 | 02:51
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بدأت وحدات من الجيش منذ ساعات الصباح الباكر بتسلم كافة النقاط العسكرية عند مداخل مخيم البداوي من الفصائل الفلسطينية وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على تفكيك جميع المنشآت العسكرية غير الشرعية بدءًا من جنوب الليطاني.
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