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لبنان

عبر أرقام أجنبية.. اتصالات ترد لأهالي الشريط الحدودي لتحذيرهم من التوجه لقراهم

Lebanon 24
25-01-2025 | 02:59
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يجري العدو الاسرائيلي مئات الاتصالات التحذيرية بأهالي الشريط الحدودي ولاسيما أهالي حولا، كفركلا، مركبا، ميس الجبل، الخيام عبر أرقام اجنبية وذلك لإرهابهم وتحذيرهم من التوجه نحو القرى الامامية، وفق ما أفادت مندويبة "لبنان 24".
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اتصالات

تحذير

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