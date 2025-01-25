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لبنان

العدو الاسرائيلي يقوم باغلاق وجرف كل الطرقات المؤدية الى كفركلا

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:39
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يقوم العدو الاسرائيلي باغلاق وجرف كل الطرقات الفرعية والرئيسية المؤدية الى كفركلا من بلدتي برج الملوك وديرميماس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما تقوم قوة إسرائيلية بعملية تجريف وحرث للطريق الرئيسي وللطرقات الفرعية المؤدية الى بني حيان وطلوسة.
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان العدو الاسرائيلي قطع طريق منطقة خلة الخشب غرب بلدة ميس الجبل بالسواتر الترابية.
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