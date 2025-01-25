العدو الاسرائيلي يقوم باغلاق وجرف كل الطرقات المؤدية الى كفركلا

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يقوم العدو الاسرائيلي باغلاق وجرف كل الطرقات الفرعية والرئيسية المؤدية الى كفركلا من بلدتي برج الملوك وديرميماس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما تقوم قوة إسرائيلية بعملية تجريف وحرث للطريق الرئيسي وللطرقات الفرعية المؤدية الى بني حيان وطلوسة.