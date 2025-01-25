Advertisement

لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة والطيبة

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1311100-638733987910672175.jpg
Doc-P-1311100-638733987910672175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 25 / 1 / 2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون وجرد الطيبة - بعلبك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة
lebanon 24
25/01/2025 13:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
lebanon 24
25/01/2025 13:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00
lebanon 24
25/01/2025 13:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
lebanon 24
25/01/2025 13:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش:

تفجير

ذخائر

منفجرة

القليعة

والطيبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-25
05:49 | 2025-01-25
05:42 | 2025-01-25
05:38 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:19 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24