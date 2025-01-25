الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة والطيبة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 25 / 1 / 2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون وجرد الطيبة - بعلبك".

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