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لبنان

ينشط في تجارة المخدرات جنوباً.. وشعبة المعلومات توقفه

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:54
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها فى المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محافظة الجنوب.
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أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، بغية كشف هويّته وتوقيفه. بنتيجة التحريّات والاستقصاءات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يدعى:

ع. ع. (مواليد عام 1992، سوري)
بتاريخ 19-1-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة النجارية- صيدا، على متن دراجة آليّة لون “نبيذي” من دون لوحات تمّ ضبطها.

 بتفتيشه والدرّاجة، تمّ العثور على ما يلي:

/136/ حبّة كبتاغون موضّبة داخل مظاريف
كمّية من مادّة الماريجوانا
كمّية من حشيشة الكيف، وسجائر الحشيشة
ورق لفّ، ومبلغ مالي، وهاتف خلويّ
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على أنواعها لعدد كبير من الزبائن، بالإضافة إلى تعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعنيّ مع المضبوطات، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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