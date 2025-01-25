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لبنان

بوشكيان زار مصنعين في الغسّانية: أبناء جبل عامل صامدون بعنفوانهم

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:10
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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن "منطقة جبل عامل الأبيّ بأبنائه، والصامد بعنفوان رجاله، والمنتصر بايمان شعبه، يبرهن اليوم من خلال مبادرات استثمارية صناعية كبيرة عن طريق المغتربين، أن لبنان قائم بجناحيه المقيم والمنتشر. ثائر ورافض للعدوان، متشبّث بالأرض اليوم وغداً".
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لبّى بوشكيان دعوة رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز الى زيارة مصنعين أقامهما أخيراً في بلدة الغسّانية - قضاء صيدا قي منطقة جبل عامل، في عزّ الحرب والمخاوف والضيقة الاقتصادية، أحدهما للمنتجات الدوائية بمواصفات دولية، والثاني عصري ومتطوّر لزيت الزيتون.

وقال بوشكيان: "هذا يدلّ على تعلّق المغتربين ببلدهم على عكس ما يُشيِّع البعض، وعلى رؤيتهم الصائبة بأنّ الاستثمار الأمثل والأكثر ديمومة ونموّاً هو في القطاعات الانتاجية. ومهما يكن من أمر، فإنّ التهديدات لا تخيف الجنوبي، ولن تثنيه عن تجاوز الصعاب والتوجّه صوب التطلّع نحو نفض الغبار واعادة الاعمار ".
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