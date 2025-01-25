في بلدة النبي عثمان البقاعية.. كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر

ضبط جهاز مكافحة التهريب بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة نتيجه عملية دهم نفذها في بلدة النبي عثمان بالبقاع .



وسطّر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص.

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