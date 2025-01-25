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لبنان

في بلدة النبي عثمان البقاعية.. كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:13
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ضبط جهاز مكافحة التهريب بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة نتيجه عملية دهم نفذها في بلدة النبي عثمان بالبقاع .

وسطّر محضر ضبط  بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص.
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