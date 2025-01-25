عبدالله: القرار الدولي بعده وطني وليس فئويا

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اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله ان القرار الدولي رقم 1701 ومندرجاته له بعد وطني وسيادي وهو يعني جميع اللبنانيين ولا يخص فئة لبنانية معينة دون غيرها من الطوائف اللبنانية.كلامه هذا جاء خلال استقباله عدد من الوفود الروحية والاهلية في دار الافتاء الجعفري في مجمع الخضرا الديني في صور.واضاف: "في هذه الظروف الصعبة والايام والساعات القليلة التي تفصلنا عن الاستحقاق فيما بين لبنان وبين الاحتلال الاسرائيلي، يفترض على الكيانات اللبنانية كافة التحرك عبر مكامن علاقاتها وقوتها مع الدول العربية والاسلامية والمسيحية والمجتمع الدولي من اجل إجبار الكيان الصهيوني الغاصب على تنفيذ الاتفاق وتنفيذ القرار الدولي 1701 وعدم ترك الامور على عاتق اهل الجنوب الذي عانوا من الاحتلال الاسرائيلي على مدى عشرات السنين".ولفت العلامة عبدالله الى "الاسلوب الذي انتهجه لبنان في اجبار (إسرائيل ) على تنفيذ القرار الدولي رقم 425 والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة حيث دفع لبنان اثمان باهظة حتى تحررت ارضه من رجس الاحتلال الاسرائيلي .واكد العلامة عبدالله حق الاهالي بالعودة الى منازلهم وقراهم برعاية الجيش اللبناني واليونيفيل تنفيذا للقرار الدولي ولا يجوز بقاءهم في اماكن النزوح.