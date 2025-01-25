الخير في ذكرى استشهاد الرائد عيد: سيبقى وساما على صدر المنية والشمال

Advertisement

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، ضريح الرائد الشهيد وسام عيد في دير عمار، حيث قرأ الفاتحة عن روحه ووضع إكليلا في الذكرى ال17 لاستشهاده، بحضور والده محمود عيد وشقيقه الرائد محمد عيد.وأكد الخير خلال الزيارة أن "الرائد وسام عيد، باستشهاده، انتصر للحق الذي ينتصر اليوم على الباطل، وللحقيقة التي كشفت القتلة وأدانتهم إلى يوم الدين. وسيبقى الشهيد عيد وساما على صدر المنية والشمال، وشهيدا من أجل الحقيقة والعدالة ومشروع الدولة، الذي لا قيامة للبنان بدونه".