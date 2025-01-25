بين لبنان وسوريا.. هكذا ظهرت إشاعة "ماهر الأسد"

كشفت مصادر في الساحل السوري لـ"لبنان24" تفاصيل عن ليلة "الإشاعة" التي انتشرت بشأن عودة ماهر الأسد إلى سوريا.

وذكرت المصادر أنَّ ما حصل هو أنَّ الإشاعات التي انتشرت جاءت من وحي منشورات بدأ سوريون بتناقلها، ما أسفر عن حالة من البلبلة في صفوف الكثير من المواطنين السوريين.

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ورجّحت المصادر أن يكون الهدف من هذا الأمر هو اكتشاف المؤيدين لماهر الأسد والتابعين لفلول النظام السوري السابق وتحديداً في منطقة الساحل السوري، لاسيما في جبلة واللاذقية وغيرها.

أما في لبنان، فقد تبيّن أنَّ ناشطين استغلوا هذه الإشاعات لنشرها، وقد ظهر أن الكثير من المؤيدين للنظام السابق بدأوا بنشر صور للرئيس السوري السابق بشار الأسد، فيما درجت عبارة "أهلا بماهر الأسد".