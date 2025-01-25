"دمارٌ شامل"... هكذا أصبحت بلدة لبنانيّة بعد العدوان الإسرائيليّ

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دخلت "الوكالة الوطنية للاعلام"، للمرة الاولى مع الجيش إلى بلدة طير حرفا، حيث حجم الدمار لا يوصف، فكل شيء سوي بالارض في البلدة ولا حياة فيها.وفي أحياء البلدة، هناك دمار شامل جراء الغارات والقصف ونسف وتفجير المنازل وشبكات الكهرباء والمياه وأشجار الصنوبر وبساتين الزيتون وآبار البلدة والطاقة الشمسية والطرق التي تغيّرت معالمها كليا.وقال رئيس البلدية قاسم حيدر: "إن الدمار شامل في البلدة ولا توجد مقومات الحياة، كل شيء سوي بالارض من بنى تحتية وشبكات كهرباء ومياه ومنازل وطرق وبساتين الزيتون وأشجار معمرة ودور العبادة هذا الدمار يظهر همجية ووحشية العدو الاسرائيلي".