السفير البابوي ومطران صور المارونية في الكفور- النبطية للاطلاع على حجم الدمار

Advertisement

تستعد رعية سيّدة النجاة-الكفور في قضاء النبطية وجمعية سيّدة النجاة المارونية الداعمة لكافة النشاطات فيها، استكمالا لحملة تشجّع "لنعود ونبني" لدعم اعمار واعادة ترميم كنيستي ومنازل الرعيّة الّتي أصيبت بأضرار جسيمة خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان والّتي اطلقتها لجنة وقف الرعيّة، لاستقبال زيارة تفقديّة بعد الأعياد بمشاركة شخصيّات كنسيّة.زيارتان تأتيان ضمن إطار تعزيز الروابط الروحيّة والإنسانية بين أبناء الرعيّة والكنيسة، الأولى برعاية رئيس أساقفة صور المارونيّة المطران شربل عبد الله، والثانية بحضور السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، الذي يشغل منصب عميد السلك الديبلوماسي في لبنان.ورعيّة الكفور الّتي هُجِّر جميع سكانها بسبب الحرب الاسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأصابت الأضرار بيت الله بدءًا من كنيستي سيّدة النجاة الأثريّة والجديدة، فالأولى الّتي تحمل تاريخا عمره قرابة 250 عاما ويشهد مذبحها وحجارها وسقفها القرميدي عليه أصبحت خربة ومأوى لمياه الشتاء بعد الدمار الداخلي الّذي أصابها وتضرر سقفها المعرّض للسقوط في أي لحظة، أما الثانية فلم تسلم أيضًا من الحرب فجاءت أضرارها متوسّطة، هذا وقد أصيب "الأنطش" ومنزل الرعيّة و50 منزلا لسكان القرية من المسيحيين بأضرار بالغة إضافة الى إصابة 25 منزلا بأضرار متوسّطة و6 منازل دُمِّرت بشكل كامل مما حرَم ساكنيها من العودة اليها، بانتظار اعادة الاعمار، حيث أخذت لجنتي الوقف وجمعية سيدّة النجاة المارونية على عاتقها أن تقوم بحملة تشجيع لاعادة اعمار ما تهدّم خصوصا وان الكشف الأوليّ على الأضرار جاء برقم تقريبي (700000 دولار) وقد ارتفع مع استمرار المسح الّذي يقوم به مجموعة من المهندسين المتخصصين، ويذكر منظمو الحملة من لجنة الوقف وجمعية سيدّة النجاة المارونية أن التكلفة الإجمالية لإصلاحات القرية تتجاوز هذا الرقم بكثير، لكن الهدف الأولّي سيركز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للعائلات النازحة.ينطلق البرنامج يوم السبت، 25 كانون الثاني 2025، بحيث سيتم استقبال الوفد الرعوي برئاسة المطران عبدالله عند الرابعة بعد الظهر في أجواء مهيبة تعكس الروحانية العميقة لهذه الرعية. يتبع الاستقبال القداس الإلهي، الذي سيقام عند الرابعة والنصف عصرا، بمشاركة المؤمنين والفعاليات الدينية والاجتماعية. عقب القداس، سيُعقد لقاء موسّع مع أبناء الرعية في صالة الكنيسة، لتبادل الآراء والاستماع إلى احتياجاتهم، مع تسليط الضوء على الأهداف الرعوية المستقبلية، خصوصًا بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان والّتي كانت الكفور بمنازلها وأهلها، بحجرها وبشرها عرضة لهجرة قسريّة وتدمير كبير طال المنازل والكنيستين. وستختتم فعاليات هذا اليوم بجولة خاصة للكنيسة الأثريّة ومعاينتها ومحيطها.أما يوم الأحد، 26 كانون الثاني 2025، فستبدأ الأنشطة باستقبال صباحي لسفير دولة الفاتيكان لدى لبنان باولو بورجيا عند الساعة 10:50، يتبعه الاحتفال بالقداس الإلهي عند الساعة 11:30 صباحًا. بمشاركة أبناء الرعيّة الّتي وضعت 2 بولمان مجانا بتصرف أبنائها ممّن يرغب بالحضور للحصول على البركة والمشاركة في هذه المناسبة الروحية المهمة، الأول ينطلق من جسر ملعب فؤاد شهاب-كسروان (للاستفسار03217397) والثاني من مكان جامعة الحكمة-بيروت، (للاستفسار 03500136)بعد القداس، سيُقام لقاء آخر في صالة الكنيسة مع أبناء الرعية، يتيح لهم فرصة مشاركة همومهم وشجونهم والحديث مباشرة مع السفير البابوي عميد السلك الدبلوماسي في لبنان. وستُختتم الزيارة بجولة تفقدية للكنيسة الأثرية، التي تحمل إرثًا دينيًا وتاريخيًا عريقًا.تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها الكنيسة لتعزيز العلاقات بين المؤمنين وقياداتهم الروحية، لا سيّما بعد فترة الأعياد التي تُعدّ فرصة لتجديد الإيمان والتأمل في القيم المسيحيّة، وبعد الحرب الاسرائيلية المدمّرة الّتي تركت أثرًا نفسيًّا وماديًّا يشكل عبئا كبيرا جاثما على نفوس أهالي الكفور، وتُعتبر رعية سيدة النجاة-الكفور من أبرز الرعايا التابعة لأبرشية صور المارونية، حيث تتميّز بتاريخها العريق وموقعها الذي يحمل رمزيّة كبيرة في المنطقة.ولا بدّ من الاشارة الى أنّ المطران شربل عبد الله يُولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، نظرًا لما تمثّله من فرصة، للاطّلاع عن كثب على التحدّيات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والكفور بشكل خاص، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تعزيز الحضور المسيحي والحياة الروحية والاجتماعية للرعية.كما يُضيف وجود السفير البابوي، قيمة استثنائية لهذه الزيارة. فعميد السلك الدبلوماسي، الذي يُمثل الكرسي الرسولي في لبنان، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين. ويأتي حضوره تأكيدًا على اهتمام الكنيسة الجامعة بالرعايا المحليّة ودعمها في مختلف الجوانب الروحية والاجتماعية.تدعو رعية سيدة النجاة جميع أبنائها والمؤمنين من المناطق المجاورة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعد فرصة فريدة للقاء قياداتهم الدينيّة والمشاركة في الاحتفالات الروحيّة. والاضاءة على أهمّية الوجود المسيحي وترسيخه. ويمكن متابعة تفاصيل الزيارة وبرنامجها من خلال الصفحات الرسمية للرعية على مواقع التواصل الاجتماعي.بهذا الحدث، تسعى رعية سيدة النجاة-الكفور لتجديد رسالتها الروحية والمجتمعية، مؤكدةً دور الكنيسة كجسر محبة وسلام بين المؤمنين، وداعيةً الجميع لتوحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل ومليء بالإيمان.وبالامكان التبرع عبر WishMoney 20895988-01 و WishMoney 20895988-03