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لبنان

الموسوي: يجب أنّ ينسحب العدوّ من أرضنا واذا لم يفعل سيرى العجب

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:00
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة الخضر والجوار الشهيد "على طريق القدس" المهندس يوسف مصلح عودة، في موكب حاشد تخلله مراسم تكريم خاصة، وقسم "الولاء والبيعة"، في باحة حسينية البلدة.

وانطلق موكب التشييع تتقدمه الفرق الكشفية وحملة الرايات والصور والأكاليل، بمشاركة عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، المسؤول الثقافي في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة، وفاعليات علمائية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.
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الموسوي

وتحدث النائب الموسوي، معتبرا على "إكمال مسيرة المقاومة مهما بلغت التضحيات من أمثال الشهيد الذي التحق بالمقاومة وبالصفوف الأماميه ليرتقي شهيدا، ويقطع إلى أشلاء".

وأضاف: "العدو الاسرائيلي كان يقصف كلما اعتدى على البقاع هذه البلدة المجاهدة، وكأنها ثابته في إحداثياته، وقدمت هذه البلدة نموذجا من التضحية والولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين، وللشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله".

وأردف: "الاحد هو اليوم الذي يجب أن ينسحب فيه العدو من أرضنا، واذا لم يفعل سيرى العجب".  

وأم الشيخ حمزة الصلاة على الجثمان، ووري الشهيد في الثرى بمدافن شهداء البلدة.
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