بسبب إشكال... طعنه في عنقه بسكين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين ا.ع وشقيقه ع.ع وابن عمه ع.ا.ع مع ع.س في المساكن الشعبية في مدينة الميناء.



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وتطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالايدي، وقام ا.ع بطعن ع.س بسكين في عنقه.