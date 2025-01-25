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لبنان

بسبب إشكال... طعنه في عنقه بسكين

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين ا.ع وشقيقه ع.ع وابن عمه ع.ا.ع مع ع.س في المساكن الشعبية في مدينة الميناء.

وتطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالايدي، وقام ا.ع بطعن ع.س بسكين في عنقه.
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