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لبنان

إصابة شخصين أمام سوبرماركت... ما الذي حصل معهما؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:26
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وقع حادث صدم في بلدة الغازية، أمام سوبر ماركت "توفير"، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.
 
 
وعملت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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