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لبنان

هاشم: اجبار الاسرائيلي على الانسحاب اولوية لجنة المراقبة

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:40
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أشار عضوٍ كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم الى ان "اللبنانيين وخاصة ابناء الجنوب ينتظرون الساعات القادمة وانتهاء مهلة الستين يوما"، مستنكرا في تصريح، "عدم التزام العدو الاسرائيلي بالانسحاب واعلانه ذلك وبموافقة الاميركي والترويج لذلك وهو احد الرعاة وان لم يكن الامر مستغربا لنا لان تجربة لبنان التاريخية مع هذا العدو وتنصله من اي التزام بالقرارات والمواثيق والاعراف الدولية، ولأن المسؤولية يتحملها الرعاة الدوليون فإن المطلوب من الدولة اللبنانية مطالبتهم بوضع حد للعدوانية الصهيونية والتي استمرت بانتهاك السيادة اللبنانية منذ لحظة اتفاق العدوان توغلا وتدميرا وقتل وخطف اللبنانيين دون ان يرف للرعاة جفن".
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واعتبر ان "اجبار الاسرائيلي على الانسحاب من الاراضي اللبنانية يجب ان يكون اولوية لجنة المراقبة ضمن المهلة والا اعتبر ذلك احتلالا ولا يمكن قبوله".

وختم: "امام التطورات والتحديات التي تواجه لبنان مع بداية العهد الجديد ومع كل هذا التضامن والحضور من الاشقاء والاصدقاء، فلا يجوز السماح للعدو الاستمرار في نهجه العدواني، والمطلوب التكاتف والتضامن والعمل لتمتين قواعد الشراكة الوطنية لاخراج وطننا من ازماته والانطلاق لمقاربة الملفات الاساسية الحياتية كأولوية من اجل تكريس منطق العدالة والحياة الكريمة للانسان في هذا الوطن".
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