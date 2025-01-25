إطلاق نار كثيف في مُخيّم البداوي

سُمِعَ صوت إطلاق رصاص كثيف في مخيّم البداوي.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ أ.ع كان بحالة سكر، وعمد إلى إطلاق النار بشكلٍ كثيفٍ في الهواء.