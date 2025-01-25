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لبنان

إطلاق نار كثيف في مُخيّم البداوي

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:50
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سُمِعَ صوت إطلاق رصاص كثيف في مخيّم البداوي.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ أ.ع كان بحالة سكر، وعمد إلى إطلاق النار بشكلٍ كثيفٍ في الهواء.
 
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البداوي

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