مُحاولة سرقة أغنام من مزرعة في بلدة الطيبة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً أحبطوا عمليّة سرقة 65 رأساً من الغنم، في مزرعة لتربية المواشي في سهل بلدة الطيبة - بعلبك، بعدما حاول لصوص سرقتها.

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