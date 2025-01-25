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لبنان

مُحاولة سرقة أغنام من مزرعة في بلدة الطيبة

Lebanon 24
25-01-2025 | 08:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً أحبطوا عمليّة سرقة 65 رأساً من الغنم، في مزرعة لتربية المواشي في سهل  بلدة الطيبة - بعلبك، بعدما حاول لصوص سرقتها.
 
 
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