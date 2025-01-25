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لبنان

افرام: لحكومة تكنوقراط من دون محاصصة

Lebanon 24
25-01-2025 | 08:55
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه الخاص على منصّة "أكس":

"على الجميع في هذه اللحظة الدقيقة والمفصليّة أن يساهموا في تسهيل تشكيل الحكومة، حفاظاً على الزخم الناجم عن الدعم العربيّ والدولي، وهو أساسي للخروج من هذا الزمن الرديء".
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وقال: "إنّ الهدنة القائمة باتت مهدّدة، وستزداد تهديداً، لذلك المطلوب المسارعة إلى تشكيل حكومة لمعالجة الوضع، حكومة تكنوقراط وكفاءات حقيقيّة، قائمة على مبدأ المداورة الواضحة، وبعيدة عن المحاصصة الضيّقة".
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