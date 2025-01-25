تزامناً مع بدء عملية تبادل الأسرى... ماذا شهد مُخيّم عين الحلوة اليوم؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شوارع مخيّم عين الحلوة علت بأصوات التكبيرات من مآذن المساجد، احتفالا بانطلاق عملية تبادل الأسرى في فلسطين ووصول حافلات الجيش الاسرائيلي التي تقل الاسرى الفلسطينيين المحررين الى مدينة رام الله.

Advertisement