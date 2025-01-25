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لبنان

"الطاقة" وزعت التعميم الذي نصّ على الموافقة على مشروع قرار نقل اعتماد لتمويل ترحيل مواد كيميائية خطرة

Lebanon 24
25-01-2025 | 09:47
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وزعت وزارة الطاقة والمياه التعميم الذي نص على الموافقة على مشروع قرار نقل اعتماد لتمويل ترحيل مواد كيميائية خطرة من منشآت نفط طرابلس والزهراني.
 
 
 
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