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لبنان

بالفيديو.. انتشال جثامين 9 شهداء في الجنوب

Lebanon 24
25-01-2025 | 11:30
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، انتشال جثامين 9 شهداء من تحت الركام في مناطق جنوبية عديدة.
 
 
وقالت المديرية إنه تم انتشال أشلاء شهيدين من الخيام وجثمان شهيد من كفرشوبا وجثامين 4 شهداء من الجبين وجثمان شهيد من شيحين وآخر من مثلث طيرحرفا.
 
 
وجرى نقل جميع الجثامين إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحصوات المخبرية اللازمة للتحقق من هوياتهم تحت إشراف الجهات المعنية.
 
 
وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرارها في أداء واجباتها الإنسانية والوطنية وفق الخطط المرسومة، وبالتعاون الوثيق مع الجيش، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين، رغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة التي تفرضها طبيعة المهام المنفذة.
 
 
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