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لبنان

صوت انفجار كبير يهزّ النبطية وصيدا.. هذا ما تبيّن

Lebanon 24
25-01-2025 | 12:00
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، عملية تفجيرٍ ضخمة في بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان.
 
وقالت مصادر ميدانية لـ"لبنان24" إنَّ صوت الانفجار كان قوياً جداً وقد وصلت أصداؤه إلى منطقة النبطية وصيدا.
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ورصدت كاميرا أحد المواطنين اندلاع النيران من داخل البلدة وذلك جراء التفجير الذي نفذته القوات الإسرائيليّ.
 
وتتزامن هذه العملية مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها ضمن اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
 
المهلة هذه تمَّ منحها للقوات الإسرائيلية من أجل تنفيذ انسحابها من لبنان وذلك عقب عملية برية نفذتها مطلع تشرين الأول 2024 وذلك إبان حربٍ اندلعت بين إسرائيل و "حزب الله".
 
وفعلياً، فإن الانسحاب الكامل لإسرائيل من لبنان لم يحصل، وقد أعلنت إسرائيل أنها بحاجة إلى تمديد الهدنة، ما يعني وجودها داخل لبنان لمدة إضافية.
 
ويوم الجمعة الماضي، قالت الولايات المتحدة إن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة، وإنها سعيدة ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى في جنوب لبنان.
 
ويعني "تمديد الهدنة" مع لبنان، الذي تحدثت عنه إسرائيل، الكثير بالنسبة إلى السكان الذين انتظروا يوم الأحد، 26 كانون الأول، بشغف بالغ من أجل العودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب الحرب.
 
 
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