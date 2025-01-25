بشأن نقابة المهندسين.. بيانٌ من "الوطني الحر"

شكرت هيئة المهندسين في "التيّار الوطنيّ الحرّ" نقابة المهندسين في بيروت بشخص النقيب فادي حنا وأمين سرّ التقديمات الإجتماعية أحمد نجم الدين وأعضاء المجلس كافةً، على الانجاز الذي تحقّق في مناقصة عقد التأمين.

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وقالت هيئة المهندسين في "التيار" في بيان: "إنّه ولأول مرّة منذ سنين طويلة نشهد مناقصة بهذا القدر من الشفافيّة بشهادة جميع المشاركين. فإنّ هذه المنافسة بين الشركات سمحت بتقديم السعر الأدنى وتوفير حوالى 4 مليون دولارّ عن السنة السابقة، على الرغم من ارتفاع اسعار الاستشفاء بنسبة 15% ورفع سقف الاستشفاء بالدولار من 75 الف الى 100 الف دولار بالإضافة إلى العديد من الأمور التي تحسنت في التغطية الاستشفائية عن السنة السابقة. يجدر الذكر إن الفرق بين الفائز واقرب المنافسين من العروض المقدّمة لسنة 2025-2026 يزيد عن 17 مليون دولارّا" .



وتابعت: "هذه الأمور مجتمعة أدّت إلى توفير حوالى ٢١ مليون دولارّ، وعلى الارجح لعدم زيادة الإشتراك السنوي على المهندس لسنة 2025-2026، التي لم تكن لتحصل لولا تعديل دفتر الشروط وإجراء مناقصة شفافة وعادلة بين جميع الشركات".