ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟

عُلم أنّ مرفأ بيروت يسعى للتأمين على ممتلكاته كافة ضدّ كل المخاطر المتعلقة بالحروب، وذلك من خلال مناقصة عمومية جرى إطلاقها مؤخراً.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضمن تأميناً للممتلكات والمباني والمرافق التابعة للمرفأ وذلك في حال حصول أي طارئ أو اعتداء أو حروب لاسيما ضدّ العدو الإسرائيليّ.