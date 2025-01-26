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لبنان

أول فيديوهات من الجنوب بعد انتهاء الهدنة.. "العودة بدأت" وسط توتر وسقوط إصابات

Lebanon 24
26-01-2025 | 01:05
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بدأ أهالي بلدات عديدة في جنوب لبنان، فجر اليوم الأحد، بالتوجه إلى مداخل مناطقهم التي ما زالت تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك في محاولة للدخول إليها.
 
 
وتجمهر مواطنون خلال ساعات الصباح عند مداخل العديد من البلدات لاسيما ميس الجبل - كفركلا، عيتا الشعب، الطيبة وغيرها. 
 
 
وتمكن لبنانيون من الدخول إلى بلدة كفركلا في جنوب لبنان رغم وجود القوات الإسرائيلية فيها.
 
 
وعلم "لبنان24" أنّه تم تسجيل 5 إصابات بين أهالي البلدة إثر تعرضهم لإطلاق نار إسرائيليّ. 
 
 
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وفي حولا، أفادت المعلومات عن إصابة مواطن لبناني بجروح نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي.
 
 
كذلك، اعتقل العدو الإسرائيلي شخصين من البلدة كانا دخلا مع جموع العائدين.
 
 
وفي العديسة والطيبة، أفادت المعلومات أيضاً عن سقوط إصابتين جراء رصاص إسرائيلين. 
 
 
أما في عيتا الشعب، فقد استطاع المواطنون الدخول إلى بلدتهم سيراً على الأقدام وعبر سياراتهم، والأمر نفسه حصل في مارون الراس حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع بين جموع المواطنين.
 
 
 
وسبق أن حذر الجيش اللبناني من هذا الأمر، داعياً الأهالي للتريث في العودة إلى قراهم وبلداتهم.
 
 
وصباحاً، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً بعدم التوجه إلى العديد من القرى والبلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن حصول هذا الأمر سيعرض السكان للخطر.
 
 
إلى ذلك، وضع جيش العدو ساتراً ترابياً في وادي الحجير لمنع الأهالي من الدخول الى قراهم هناك.
 
 
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