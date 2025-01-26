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لبنان

توتر في جنوب لبنان "بعد الهدنة".. ماذا جرى في حولا وكفركلا؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 00:29
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شهدت مناطق حدودية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، توتراً كبيراً خلال محاولات للأهالي الدخول إلى بلداتهم وقراهم إثر انتهاء مهلة الـ60 يوماً من اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
 
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وقرّر السكانُ الوصول إلى مناطقهم رغم تواجد الجيش الإسرائيلي فيها وعدم انسحابه منها خلافاً لنص اتفاق الهدنة الذي كان يفرض حصول هذا الأمر خلال المهلة المذكورة.
 
 
إطلاق نار وسقوط جريح
 
 
وحاول سكان الدخول إلى بلدة حولا، إلا أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى إطلاق النار باتجاههم ما أسفر عن سقوط جريح.
 
 
كذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين بالقرب من تجمع لأهالي ميس الجبل غرب البلدة.
 
 
في غضون ذلك، عمد الجيش اللبناني إلى فتح طريق عام الطيري - بنت جبيل أمام أهالي بلدة عيتا الشعب المتوجهين إلى بلدتهم بعد مفاوضات دامت لقرابة النصف ساعة وإصرار الأهالي على العبور.
 
 
كذلك، تمكن مواطنون لبنانيون يتمكنون من الدخول إلى بلدة كفركلا في جنوب لبنان رغم وجود القوات الإسرائيلية فيها.
 
 
وعلم "لبنان24" أنّه تم تسجيل 3 إصابات بين أهالي البلدة إثر تعرضهم لإطلاق نار إسرائيليّ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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