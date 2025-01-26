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لبنان

شخصياً.. هذا ما فعله الرئيس عون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-01-2025 | 01:15
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عُلِم أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتابع شخصياً مع قيادة الجيش تفاصيل انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية في جنوب لبنان وذلك تزامناً مع انتهاء مُهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
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وذكرت المعلومات أنَّ عون أعطى توجيهاته لكي تكون الأمور مضبوطة وتحت السيطرة خصوصاً لناحية الحفاظ على حياة المواطنين ومنع أي خطر عليهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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