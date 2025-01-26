شخصياً.. هذا ما فعله الرئيس عون

عُلِم أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتابع شخصياً مع قيادة الجيش تفاصيل انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية في جنوب لبنان وذلك تزامناً مع انتهاء مُهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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وذكرت المعلومات أنَّ عون أعطى توجيهاته لكي تكون الأمور مضبوطة وتحت السيطرة خصوصاً لناحية الحفاظ على حياة المواطنين ومنع أي خطر عليهم.