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لبنان

آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:03
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يواصل سكان المنطقة الحدودية في جنوب لبنان التوافد إلى قراهم وبلداتهم للدخول إليها رغم تواجد الجيش الإسرائيلي فيها إثر انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
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وخلال محاولتهم العودة، تعرض مواطنون لإعتداءات إسرائيلية ما أسفر عن سقوط شهيد وعددٍ من الجرحى.
 
 
وفي ما يلي آخر تطورات الوضع في الجنوب:
 
 
- شهيد في حولا وإصابة 9 آخرين
 
 
- إصابة 8 أشخاص في كفركلا
 
 
- إصابة عدد من الأشخاص في العديسة والطيبة وميس الجبل
 
 
- سقوط إصابة في تل النحاس
 
 
- سقوط عدد من الإصابات في عيترون
 
 
- القوات الإسرائيلية تعتقل شخصين في حولا
 
 
- أهالي بلدة مارون الراس يدخلونها وقوات العدو ترمي قنابل مسيرة للدموع
 
 
- أهالي عيتا الشعب يدخلون البلدة بسياراتهم وسيراً على الأقدام
 
 
- رئيس الجمهورية جوزاف عون: أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وادعو هم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة.

رئيس الجمهورية جوزاف عون: سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. 
 
 
(تحديث مستمر)
 
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