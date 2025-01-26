فيديو مؤثر لوالدة شهيد وعسكريّ لبناني في الجنوب.. شاهدوه!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق حصول حوارٍ مؤثر بين والدة أحد الشهداء وعنصر من الجيش اللبناني عند مدخل بلدة الطيبة - جنوب لبنان، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، فإنه خلال محاولة المواطنين الدخول إلى بلدتهم رغم تواجد القوات الإسرائيليّة داخلها إثر انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في إتفاق وقف إطلاق النار، حاول عناصر الجيش إقناع المواطنين بضرورة عدم التقدم أكثر حفاظاً على حياتهم.

وفي تلك الأثناء، تقدمت سيدة تحمل صورة ابنها الشهيد، وخاطبت الجندي اللبناني قائلة: "إبني صرلو 3 أشهر بالأرض فوق".

هنا، ردّ العسكري قائلاً للسيدة: "إبنك خيّي".