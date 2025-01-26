آية غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:آية محمّد الدابو (من مواليد عام 2012، سورية)التي غادرت منزل والدها الكائن في محلّة برج البراجنة، وذلك منذ تاريخ 24-1-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه".ختم البلاغ:" لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة على الرقم 541501- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".