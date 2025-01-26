شهداء وجرحى في جنوب لبنان.. بيانٌ جديد من وزارة الصحة

أصدرت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، حصيلة محدثة لاعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين في جنوب لبنان وذلك خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزالُ مُحتلة.

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وفي ما يلي الحصيلة الجديدة التي أعلنتها الوزارة:

- شهيد في بلدة بليدا

- استشهاد مواطن في عيترون وإصابة تسعة آخرين بجروح

- إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في العديسة

- إصابة شخص بجروح في رب تلاتين

- إصابة إضافية في حولا ما يرفع الحصيلة في بلدة حولا إلى شهيد وعشرة جرحى

- الاعتداءات الاسرائيلية كانت قد أدت كذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفركلا.

بدوره، أفاد رئيس بلدية الوزاني في قضاء مرجعيون أحمد المحمد بأنَّ أهالي البلدة دخلوا اليها، صباح اليوم، لكن جنود الأحتلال المتمركزين فيها أقدموا على اطلاق النار على المدنيين لترهيبهم ومنعهم من البقاء في البلدة، ما دفعهم الى ترك المنطقة والتوجه إلى بلدة عين العرب المحاذية؟