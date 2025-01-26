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لبنان

استهدف سيارتها.. رصاصٌ إسرائيليّ يطالُ "جنديّة" لبنانية

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:06
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه سيارة الجنديّة في الجيش اللبناني راوية الحجة في جنوب لبنان.
 
 
وذكرت المصادر أن الحادثة حصلت في بلدة ديرميماس - جنوب لبنان وقد أسفرت عن إصابة الحجة بجروح طفيفة.
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