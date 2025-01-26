استهدف سيارتها.. رصاصٌ إسرائيليّ يطالُ "جنديّة" لبنانية

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه سيارة الجنديّة في الجيش اللبناني راوية الحجة في جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أن الحادثة حصلت في بلدة ديرميماس - جنوب لبنان وقد أسفرت عن إصابة الحجة بجروح طفيفة.