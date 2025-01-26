ميقاتي: تحية لأهل الجنوب الذين عادوا إلى قراهم وواجهوا نيران العدو ببسالة

وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحية إجلال وإكبار إلى سكان جنوب لبنان الذين قرروا العودة إلى قراهم اليوم وواجهوا نيران العدوان ببسالة، مؤكداً أن "وطنيتهم باتت مثالاً يحتذى به"، مشيراً إلى أن "شهادة الدم تؤكد أنه لا حق يضيع ووراءه مُطالب".

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ودعا ميقاتي الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل إلى ردع العدوان الإسرائيلي وإجبار العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وفي ما يلي نص البيان الكامل لميقاتي: "في هذا اليوم الذي عبّر فيه أبناء الجنوب الجريح عن تعلقهم بارضهم وهويتهم رغم تهديدات العدو الاسرائيلي، نتوجه بتحية إكبار الى أهلنا الصامدين في أرضهم الجنوب أو الذين اضطرهم العدوان الى النزوح قسراً عن ارضهم، وبشكل خاص الذين قرروا العودة اليوم، وواجهوا نيران العدوان ببسالة".

وأضاف: "إن وطنيتكم باتت مثالا يحتذى وشهادة بالدم بأن لا حق يضيع ووراءه مطالب".

وختم: "إننا ندعو الدول التي رعت تفاهم وقف النار الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان واجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب من الاراضي التي تحتلها، وهذا ما ابلغناه الى المعنيين مباشرة محذرين من أن أي تراجع عن الالتزام بمندرجات وقف النار وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة".