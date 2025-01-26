حصيلة جديدة لشهداء وجرحى الجنوب اليوم.. آخر تحديث من "الصحة"

أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً جديداً، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن حصيلة جديدة لاعتداء العدو الإسرائيليّ على المُواطنين في جنوب لبنان.
وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن تسجيل استشهاد 3 مواطنين وإصابة 44 آخرين وذلك إبان الرصاص الإسرائيلي الذي طال سكان الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي تحتلها إسرائيل.
وفي ما يلي الحصيلة الحالية لأحداث الجنوب:
- شهيد في عيترون و 11 جريحاً
- شهيد في بليدا وجريح
- شهيد في حولا و10 جرحى
- 3 جرحى في العديسة
- 12 جريحا في كفركلا
- 4 جرحى في ميس الجبل
- جريح في مركبا
- جريح في بني حيان
- جريح في رب تلاتين