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لبنان

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى الجنوب اليوم.. آخر تحديث من "الصحة"

Lebanon 24
26-01-2025 | 04:32
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أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً جديداً، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن حصيلة جديدة لاعتداء العدو الإسرائيليّ على المُواطنين في جنوب لبنان.
 
وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن تسجيل استشهاد 3 مواطنين وإصابة 44 آخرين وذلك إبان الرصاص الإسرائيلي الذي طال سكان الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي تحتلها إسرائيل.
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وفي ما يلي الحصيلة الحالية لأحداث الجنوب: 
 
- شهيد في عيترون و 11 جريحاً
 
- شهيد في بليدا وجريح 
 
- شهيد في حولا و10 جرحى
 
- 3 جرحى في العديسة
 
- 12 جريحا في كفركلا
 
- 4 جرحى في ميس الجبل
 
- جريح في مركبا
 
- جريح في بني حيان
 
- جريح في رب تلاتين
 
 
 
 
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