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لبنان

الحريري لأهل الجنوب: أنحني أمام الشهداء والجرحى

Lebanon 24
26-01-2025 | 04:49
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أعلن الرئيس سعد الحريري، اليوم الأحد، تضامنه مع أهالي جنوب لبنان الواقفين في وجه "احتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار".
 
 
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وفي بيان له، اليوم الأحد، قال الحريري: "أنحني امام الشهداء والجرحى من أهلنا المدنيين العزل في الجنوب وأمام إرادتهم الصافية في وجه احتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار".
 
وتابع: "التحية لجيشنا الوطني الذي آمل ان يلتزم اهلنا بتوجيهاته لحمايتهم".
 
وأضاف: "المجتمع الدولي مدعو فوراً لتحمل مسؤوليته تجاه احتلال خارج على قانونه وعلى اتفاق ضمنته ورعته دول عظمى والتزم به لبنان التزاما كاملا".
 
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