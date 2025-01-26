الحريري لأهل الجنوب: أنحني أمام الشهداء والجرحى

أعلن الرئيس سعد الحريري، اليوم الأحد، تضامنه مع أهالي جنوب لبنان الواقفين في وجه "احتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار".

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وفي بيان له، اليوم الأحد، قال الحريري: "أنحني امام الشهداء والجرحى من أهلنا المدنيين العزل في الجنوب وأمام إرادتهم الصافية في وجه احتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع: "التحية لجيشنا الوطني الذي آمل ان يلتزم اهلنا بتوجيهاته لحمايتهم".

وأضاف: "المجتمع الدولي مدعو فوراً لتحمل مسؤوليته تجاه احتلال خارج على قانونه وعلى اتفاق ضمنته ورعته دول عظمى والتزم به لبنان التزاما كاملا".