سلام لرئيس الجمهورية: أشاركك الثقة الكاملة بدور الجيش في حماية لبنان

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وخلال الاتصال، أكد سلام انه "يشاركه الثقة الكاملة بدور القوات المسلحة اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، في حماية سيادة لبنان وتأمين العودة الآمنة لأهلنا في الجنوب الى قراهم ومنازلهم".تابع: "اغتنم هذه المناسبة لأعيد التأكيد على ما قلته في تصريحي الأول بعد التكليف حول أولوية تأمين شروط إعادة بناء القرى والمنازل المهدمة في الجنوب والبقاع وبيروت"، مكررا ان "إعادة الاعمار ليست مجرد وعد بل التزام منه".