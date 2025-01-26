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لبنان

سلام لرئيس الجمهورية: أشاركك الثقة الكاملة بدور الجيش في حماية لبنان

Lebanon 24
26-01-2025 | 05:12
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اتصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم، لمواكبة تطورات الوضع في الجنوب.

وخلال الاتصال، أكد سلام انه "يشاركه الثقة الكاملة بدور القوات المسلحة اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، في حماية سيادة لبنان وتأمين العودة الآمنة لأهلنا في الجنوب الى قراهم ومنازلهم".
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تابع: "اغتنم هذه المناسبة لأعيد التأكيد على ما قلته في تصريحي الأول بعد التكليف حول أولوية تأمين شروط إعادة بناء القرى والمنازل المهدمة في الجنوب والبقاع وبيروت"، مكررا ان "إعادة الاعمار ليست مجرد وعد بل التزام منه".
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