"حماس" في لبنان.. حضور خجول

لاحظت أوساط متابعة حضوراً "خجولاً" لحركة "حماس" في لبنان رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة ووسط استمرار عمليات تبادل الأسرى مع إسرائيل وآخرها كان يوم أمس السبت.

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وما حصل هو أنّ الاحتفالات بالهدنة كانت "رمزية"، فيما لم يظهر أي قيادي من الحركة علناً للحديث عن "انتصار"، ما يطرح تساؤلات عن تحركات "حماس" المقبلة شعبياً في لبنان.