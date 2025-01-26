دعوة من هاشم للمجتمع الدولي: للضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري

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وقال: "امام هذه المواجهة بعد تنصل العدو من الالتزام باتفاق وقف العدوان واستمراره باحتلال الارض، فإن المسؤولية تقع على عاتق الراعيين الدوليين الاميركي والفرنسي والمجتمع الدولي لوضع حد للكيان الاسرائيلي والضغط عليه للانسحاب الفوري".وختم: "لا يجوز منحه اي ذريعة والا فيعتبر التلكؤ والمماطلة بمثابة الشراكة الكاملة في العدوان على وطننا وأن كل الدعم والاحتضان لوطننا في العهد الجديد ما هو الا ذر للرماد في العيون".