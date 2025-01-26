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لبنان

دعوة من هاشم للمجتمع الدولي: للضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري

Lebanon 24
26-01-2025 | 05:54
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أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اليوم الأحد، ان "ابناء المناطق الجنوبية الحدودية يثبتون مرة جديدة انهم ابناء الارض، يكتبون تاريخ الوطن الحقيقي وطن العزة والكرامة والسيادة بدماء شهدائهم وجرحاهم واصرارهم على العودة ومواجهة آلة القتل الاسرائيلية الهمجية بارادة صلبة، لدفعه الى الاندحار".
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وقال: "امام هذه المواجهة بعد تنصل العدو من الالتزام باتفاق وقف العدوان واستمراره باحتلال الارض، فإن المسؤولية تقع على عاتق الراعيين الدوليين الاميركي والفرنسي والمجتمع الدولي لوضع حد للكيان الاسرائيلي والضغط عليه للانسحاب الفوري".

وختم: "لا يجوز منحه اي ذريعة والا فيعتبر التلكؤ والمماطلة بمثابة الشراكة الكاملة في العدوان على وطننا وأن كل الدعم والاحتضان لوطننا في العهد الجديد ما هو الا ذر للرماد في العيون".
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