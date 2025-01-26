Advertisement

لبنان

السنيورة: إسرائيل تؤكد اجرامها الدائم تجاه اللبنانيين

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:13
A-
A+

Doc-P-1311516-638734942593505170.jpg
Doc-P-1311516-638734942593505170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستنكر الرئيس فؤاد السنيورة  في بيان،"إقدام قوات العدو الإسرائيلي على اطلاق النار على المواطنين اللبنانيين العائدين الى قراهم وبلداتهم في الجنوب والتسبب بسقوط الشهداء وعشرات الجرحى وذلك نتيجة عدم انسحابه من الأراضي والقرى اللبنانية المحتلة، تنفيذا للتفاهم الذي تم التوصل اليه حول اليات تنفيذ القرار 1701  برعاية الراعيين الأميركي والفرنسي، والذي يوجب على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلتها مؤخرا وتثبيت  وقف اطلاق النار".
Advertisement

واعتبر ان "إسرائيل تثبت في كل مرة تنصلها وتنكرها لما يتم التوصل اليه معها وتؤكد اجرامها الدائم تجاه اللبنانيين والفلسطينين الذين نالهم منها الغدر والقتل تحت غطاء تنفيذ الاتفاقات، وان الدول الراعية لاتفاق وقف النار وبالتحديد الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا مسؤولتان عن الزام إسرائيل تطبيق مندرجات هذا التفاهم ومندرجات القرار1701".

من جهة أخرى نوه "بما يواصل الجيش اللبناني القيام به من اجل تطبيق خطة تعزيز عمليات الانتشار العسكري اللبناني في منطقة جنوب الليطاني".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2025-01-26
07:47 | 2025-01-26
07:38 | 2025-01-26
07:34 | 2025-01-26
07:32 | 2025-01-26
07:26 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24