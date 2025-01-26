السنيورة: إسرائيل تؤكد اجرامها الدائم تجاه اللبنانيين

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ستنكر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان،"إقدام قوات العدو الإسرائيلي على اطلاق النار على المواطنين اللبنانيين العائدين الى قراهم وبلداتهم في الجنوب والتسبب بسقوط الشهداء وعشرات الجرحى وذلك نتيجة عدم انسحابه من الأراضي والقرى اللبنانية المحتلة، تنفيذا للتفاهم الذي تم التوصل اليه حول اليات تنفيذ القرار 1701 برعاية الراعيين الأميركي والفرنسي، والذي يوجب على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلتها مؤخرا وتثبيت وقف اطلاق النار".واعتبر ان "إسرائيل تثبت في كل مرة تنصلها وتنكرها لما يتم التوصل اليه معها وتؤكد اجرامها الدائم تجاه اللبنانيين والفلسطينين الذين نالهم منها الغدر والقتل تحت غطاء تنفيذ الاتفاقات، وان الدول الراعية لاتفاق وقف النار وبالتحديد الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا مسؤولتان عن الزام إسرائيل تطبيق مندرجات هذا التفاهم ومندرجات القرار1701".من جهة أخرى نوه "بما يواصل الجيش اللبناني القيام به من اجل تطبيق خطة تعزيز عمليات الانتشار العسكري اللبناني في منطقة جنوب الليطاني".