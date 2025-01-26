"إطلاق نار واعتقال مشتبه فيهم".. بيان "خطير" للجيش الإسرائيلي عن أحداث الجنوب

#عاجل 🔸في وقت سابق اليوم قامت قوات جيش الدفاع التي تعمل في منطقة جنوب لبنان بإطلاق النار بهدف إبعاد وازالة تهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها.



🔸كما تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد ان تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدًا حقيقيًا حيث يتم التحقيق… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2025 Advertisement

"في وقت سابق اليوم قامت قوات الجيش الاسرائليي التي تعمل في منطقة جنوب لبنان بإطلاق النار بهدف إبعاد وازالة تهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها".تابع: "كما تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد ان تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدًا حقيقيًا حيث يتم التحقيق معهم في هذه الاثناء في الميدان".اضاف: "ينتشر الجيش الاشرائيلي في جنوب لبنان ويواصل العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويراقب محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان".ختم: "سيعمل الجيش الإسرائيلي لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".