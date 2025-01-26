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لبنان

"إطلاق نار واعتقال مشتبه فيهم".. بيان "خطير" للجيش الإسرائيلي عن أحداث الجنوب

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:26
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كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس":

"في وقت سابق اليوم قامت قوات الجيش الاسرائليي التي تعمل في منطقة جنوب لبنان بإطلاق النار بهدف إبعاد وازالة تهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها". 

تابع: "كما تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد ان تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدًا حقيقيًا حيث يتم التحقيق معهم في هذه الاثناء في الميدان". 

اضاف: "ينتشر الجيش الاشرائيلي في جنوب لبنان ويواصل العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويراقب محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان". 

ختم: "سيعمل الجيش الإسرائيلي لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

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