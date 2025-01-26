"المركز الوطني في الشمال" يُهنئ أهالي الجنوب على التحرك التاريخي في بلدات الحدود

Advertisement

وحيا "طرد الأهالي الشرفاء قوات الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان واقتحامهم مواقع العدو والإلتحام معه بالصدور العارية مؤكدين على معادلة الجيش والمقاومة والشعب"، وإعتبر أن "ما يحصل اليوم في الجنوب يثبت ايضا ان اميركا وفرنسا وغيرهما من الدول لا يمكن الاتكال عليها، بل يجب التوكل على الله وعلى إرادة الشعب والمقاومة لتحرير الأرض".ودعا "الشرفاء في الشعب اللبناني إلى دعم الأهالي ومشاركتهم الزحف البطولي لتحرير ما تبقى من ارض الجنوب الغالية، وطالب الدولة بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه أهل الجنوب".