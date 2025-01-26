أبو زيد يُحيي توافد أبناء الجنوب إلى قراهم.. وهذا ما قاله

حيا النائب السابق أمل أبو زيد في بيان، "أبناء الجنوب الذين توافدوا بالعشرات اليوم إلى قراهم، معبرين عن إرادة صلبة بالتمسك بأرضهم، ومتحدين جيش الاحتلال الاسرائيلي ورصاصه الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى من المدنيين العزل. إن هذه العودة بمواكبة الجيش اللبناني هي تعبير عن عودة الحق إلى أصحابه وتعلق بالهوية والانتماء إلى هذه الأرض المباركة".

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