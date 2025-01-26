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لبنان

وزير الاقتصاد يُنبه أهالي الجنوب من "فخ" إسرائيلي!

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:36
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 كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم الأحد، على منصة "إكس":

"صمود وانتصار الحق في الجنوب يملأ قلوبنا فخرا واعتزازا، ويبعث فينا الأمل بلبنان الأبي الذي لا ينكسر، وفي هذه اللحظات التاريخية التي يُجسد فيها أهلنا في الجنوب أسمى معاني الصمود والتضحية. ندعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم وضبط النفس في هذه اللحظات الحساسة والتنبه إلى الفخ الذي يحاول العدو استدراجنا اليه لاشعال الحرب من جديد لتدمير فرصة لبنان بالتعافي والازدهار التي اكتسبها من خلال صمود شعبه وارادة الحياة". 
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وأضاف: "نحن على يقين كامل بقدرة الجيش اللبناني الذي اكتسب ثقة شعبه ودول العالم وأثبت قدرته على حماية وطننا ومؤسساته وصون كرامته وأمنه، الجيش الذي يثبت كل يوم أنه الحصن المنيع وسياج الوطن أمام كل المحن. لبنان باق قويا، شامخا، محصنا بجيشه وشعبه الأبي في وجه كل التحديات. ‏المجتمع الدول مدعو فورا لتحمل اعلى درجات المسؤولية تجاه ممارسات وتمادي احتلال خارج على قانونه وعلى اتفاق ضمنته ورعته دول عظمى والتزم به لبنان التزاما كاملا".
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