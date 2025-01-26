أرسلان: أمام مشهد عودة أبناء الجنوب ينكسر الطغاة ومشاريعهم التوسعية

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس":



"أمام مشهد عودة أبناء البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني ينكسر الطغاة ومشاريعهم التوسعية تحت أقدام الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء وطننا الحبيب لبنان. عزة النفس والكرامة والشرف وحفظ الأرض والعرض والاستبسال في الدفاع عنهم مكلفة لكن لا يعوضها شيء. رحم الله الشهداء والشفاء للجرحى، ونسأله أن يعيننا وينصرنا على كل من يتربص شرا بهذا الوطن الغالي".

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