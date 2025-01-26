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لبنان

رفضت مغادرة منزلها.. نهاية مأساوية لمواطنة جنوبيّة!

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:51
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عثر على جثمان المواطنة "غضية السويد"، اليوم الأحد، في منزلها بعد أن رفضت مغادرته في الضهيرة.
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العثور على جثمان مواطنة في منزلها الذي رفضت مغادرته في الضهيرة (الوكالة الوطنية)
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