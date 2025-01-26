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لبنان

ضاهر: جميعنا يجب أن نكون مع أهل الجنوب العائدين وضد الاحتلال

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:02
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كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة "اكس":

"جميعنا اليوم يجب أن نكون مع أهل الجنوب العائدين، وضد الاحتلال الذي عليه أن ينسحب فورا تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار. على أمل أن نعود جميعا لنبني ما تهدم، حجرا وبشرا، تحت كنف الدولة التي تقوى بوحدتنا. تحية الى الجنوبيين من البقاع. الأرض لأهلها، وكل غريب يجب أن يرحل".
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