ضاهر: جميعنا يجب أن نكون مع أهل الجنوب العائدين وضد الاحتلال

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"جميعنا اليوم يجب أن نكون مع أهل الجنوب العائدين، وضد الاحتلال الذي عليه أن ينسحب فورا تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار. على أمل أن نعود جميعا لنبني ما تهدم، حجرا وبشرا، تحت كنف الدولة التي تقوى بوحدتنا. تحية الى الجنوبيين من البقاع. الأرض لأهلها، وكل غريب يجب أن يرحل".