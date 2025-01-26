Advertisement

لبنان

وفق شروط محددة.. "كفرشوبا" تُعلن عن إمكانية عودة الأهالي غدًا!

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1311539-638734978238941937.jpeg
Doc-P-1311539-638734978238941937.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية كفرشوبا انه بعد الإتصالات التي اجريت مع الجيش اللبناني، بإمكان أهالي البلدة، إبتداءً من صباح غد الاثنين، العودة إلى منازلهم شرط الالتزام بعدم تجاوز حدود البلدة لجهات النجمة والعين والكروم والشميس والصوان وخلة شباط في الوقت الراهن، كما تذكر البلدية بالامتناع عن رفع الأعلام والصور الحزبية باستثناء العلم اللبناني.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-26
11:28 | 2025-01-26
11:22 | 2025-01-26
11:19 | 2025-01-26
10:53 | 2025-01-26
10:42 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24