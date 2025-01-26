وفق شروط محددة.. "كفرشوبا" تُعلن عن إمكانية عودة الأهالي غدًا!

أعلنت بلدية كفرشوبا انه بعد الإتصالات التي اجريت مع الجيش اللبناني، بإمكان أهالي البلدة، إبتداءً من صباح غد الاثنين، العودة إلى منازلهم شرط الالتزام بعدم تجاوز حدود البلدة لجهات النجمة والعين والكروم والشميس والصوان وخلة شباط في الوقت الراهن، كما تذكر البلدية بالامتناع عن رفع الأعلام والصور الحزبية باستثناء العلم اللبناني.

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