وصول عدد من الآليات والجرافات التابعة لقوات اليونيفيل الى غرب ميس الجبل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول عدد من الآليات والجرافات التابعة لقوات اليونيفيل (الكتيبة الفرنسية) الى منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل.



كما وصلت تعزيزات للجيش الى المكان مع استمرار توافد الأهالي وابناء البلدة.

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