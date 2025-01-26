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لبنان

ارتفاع عدد الجرحى في ميس الجبل إلى 17 جريحاً

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة 3 مواطنين في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، وتعمل فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلاميّة والهيئة الصحية الإسلاميّة على نقلهم الى مستشفى تبنين الحكومي.
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وارتفع عدد الجرحى في ميس الجبل الى 17 جريحاً.
 
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