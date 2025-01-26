ارتفاع عدد الجرحى في ميس الجبل إلى 17 جريحاً

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة 3 مواطنين في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، وتعمل فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلاميّة والهيئة الصحية الإسلاميّة على نقلهم الى مستشفى تبنين الحكومي.وارتفع عدد الجرحى في ميس الجبل الى 17 جريحاً.